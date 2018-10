Sujetos armados le roban a comerciante su vehículo y mercadería en la zona 3 de Xela

Por Erick Colop |

Este viernes trascendió que delincuentes armados asaltaron a un comerciante, en la 13 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

El hecho delictivo se registró el jueves reciente por la noche, cuando los maleantes encañonaron al comerciante, a quien le despojaron de su vehículo y mercadería que se estima en unos Q20 mil.

“Fueron cuatro sujetos que viajaban en un carro Corolla y luego de asaltarme huyeron”, dijo el comerciante.

La víctima indicó que estacionaba su camionetilla, Toyota Efi P-826BYV modelo 1987, cuando los maleantes pasaron cerca, él les dio vía y fue en ese momento cuando se bajaron.

“Yo regresé del trabajo cuando los sujetos esperaron que me bajara para abrir la puerta de mi casa, me asaltaron, y me amenazaron con sus armas”, contó la víctima.

Añadió que los hombres iban armados con escuadras y tres escaparon corriendo para la 12 avenida.

*Foto de portada es ilustrativa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.