Stan Lee, el arquitecto del cómic contemporáneo, murió a los 95 años

El genio creativo revolucionó el mundo del cómic al introducir debilidades en superheroes como el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos y el Increíble Hulk.

Lee fue declarado muerto el lunes en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, según informó el abogado de su hija, J.C. Lee.

Como el principal escritor de Marvel Comics y luego como editor, revivió la industria en los años sesenta, ofreciendo los trajes y la acción que deseaban los jóvenes lectores mientras insistía en tramas sofisticadas, diálogos avanzados, sátira, ciencia ficción e incluso filosofía.

Spider-Man, Hulk y X-Men fueron algunas de las creaciones de Lee que pasaron a convertirse en películas taquilleras.

Con información de La Voz de América

