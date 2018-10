Segunda entrega del libro “Personajes de Quetzaltenango”

Con información de Martín Calderón.

Quetzaltenango. Jorge Valverde Peña presenta su libro “Personajes de Quetzaltenango II”. El exalcalde se ha encargado de rescatar la historia de la ciudad, por medio de diversos textos a lo largo de una década.

El escritor refiere que después de la primera entrega del libro, se dio cuenta que hay una gran cantidad de quetzaltecos que me merecen reconocimiento.

“Me ha llevado un poco de tiempo porque hay muchas personas que ya fallecieron y las familias no saben nada del papá o del abuelo, entonces encontrar biografía y fotos toma más tiempo de lo previsto”, explica Valverde Peña.

