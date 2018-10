Sede de Bomberos Voluntarios cerrará por un mes

Por Erick Colop |

Este viernes, autoridades de los Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía informaron que se cerrará por un mes la sede del Campo Escuela.

De acuerdo a los socorristas, el cierre es porque se les dificulta la salida para cubrir emergencias por las reparaciones que desarrollan las autoridades municipales en la 29 avenida, zona 3, la única salida de los socorristas.

La unidad contra incendios y la ambulancia fue trasladada a la Quinta Compañía, además en la sede del Campo Escuela solo se atenderán llamadas.

