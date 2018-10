Se reúnen para frenar inseguridad en el Centro Histórico de Quetzaltenango

Por Carlos González |

En una reunión extraordinaria dle Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, se analizó iniciar con el proceso de auditoría social sobre el incremento de hechos delictivos en las últimas semanas, en el Centro Histórico de la ciudad, además de controlar los expendios de licor.

En esta reunión participó el gobernador departamental de Quetzaltenango, Julio César Quemé Macario, y representantes de instituciones que integran a la Multisectorial. Esta última iniciará a activarse parar hacer recorridos de seguridad e inspección a comercios del Centro Histórico.

Representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) expusieron la problemática de seguridad que afecta en el lugar donde viven, aunque la prioridad de la reunión era buscar salidas sobre la situación en el parque central de Xela.

