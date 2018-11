Se reúnen para establecer acciones ante recorte de presupuesto de Usac

Por Oswaldo Cop |

Este viernes, representantes estudiantiles de diferentes sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se reúnen en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) para definir acciones ante el recorte presupuestario por parte de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

“Con esta medida los diputados pretenden silenciar a los estudiantes y también violentan el acceso a la educación superior pública a quienes desean superarse”, comenta Aleida de León, representante estudiantil.

Murphy Paiz, rector de la Usac, por medio de su cuenta en Twitter, denuncia el recorte de presupuesto. “Es terrible, el Congreso de la República sigue lastimando a la educación superior. Para el 2019 el día de ayer nos quita Q259 millones para funcionar. Les estaremos informando las acciones a tomar. Guatemala cuenta con Usac”, escribió Paiz.

Los estudiantes indicaron que en los próximos días definirán las acciones que seguirán a nivel nacional. “Ya se determinó que se instalará un campamento frente al Congreso, el próximo jueves, donde se tendrá presencia de estudiantes de todo el país”, explica de León.

