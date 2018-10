Se cumplen 6 años de la eliminación de Chivas en manos de Xelajú MC

#Efemérides100 | 25 de octubre de 2012, Xelajú MC logró dejar fuera de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones, a las Chivas del Guadalajara.

Este hecho histórico se registró en el estadio llamado para ese entonces “Omnilife”, en donde los Chivos perdieron 2 a 1, pero el ganarle en Quetzaltenango 1 a 0 el equipo mexicano y el gol de visita le permitió avanzar a la siguiente ronda, contra todos los pronósticos.

EL ONCE DE XELAJÚ MC

GUARDAMETA: Fernando Patterson.

DEFENSAS: Jhony Girón, Nelson Morales y Fredy Taylor.

VOLANTES: Julio Estacuy, Manuel León, Sergio Morales, Milton Gary Leal y Edgar Chinchilla.

DELANTEROS: Alejandro Alpizar e Israel Silva DIRECTOR TÉCNICO: Hernán Medford

