Se capacitan para atender a pacientes con Zika

Personal del Hospital Regional de Occidente (HRO) fue capacitado en el modelo educativo ECHO, el cual se relaciona a la atención de pacientes infectados con Zika.

El proyecto ASSIST-Zika, de Usaid, brinda seguimiento a las actividades del comité del HRO que trabaja con los casos de Zika.

El modelo permitirá establecer una red de aprendizaje continuo entre los profesionales de la salud, facilitar el intercambio regular y activo de conocimientos y experiencias, a través de sesiones desarrolladas desde las teleclínicas de ECHO.

Los talleres se desarrollan de forma semanal y participan integrantes de diferentes áreas que intervienen en el cuidado de pacientes con Zika. El taller concluirá este año.

