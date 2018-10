Se alistan para edición 19 de Expomueble Expoforestal en Xela

Por Oswaldo Cop |

El 10 de octubre iniciará en Quetzaltenango la edición 18 de Expomueble Expoforestal, la cual se desarrollará en el Centro Intercultural, zona 3 altense. El evento reúne a productores de madera del departamento y la región.

Los organizadores indican que esperan que asistan más de 7 mil personas. Añadieron que los visitantes encontrarán exposiciones de muebles, industria, maquinaria, forestal y bazares, los cuales generan oportunidades de negocios, que aparte de beneficiar a los productores de la madera, ayuda a la economía local.

Uno de los principales organizadores de la actividad es el Instituto Nacional de Bosques (Inab), que ha informado que la exposición será del 10 al 14 de octubre y para este año participarán 75 empresas.

Los organizadores indicaron que lo recaudado por el ingreso de visitantes será utilizado para reforestar áreas dañadas.

