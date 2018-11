Roban unos Q60 mil de vivienda en la zona 9 de Xela

Por Oswaldo Cop |

Los robos en viviendas en Quetzaltenango no se detienen, y el último caso se registró el lunes por la noche en la zona 9 de Xela.

El hecho delictivo se registró en un inmueble de la colonia Los Cerezos 2, donde delincuentes sustrajeron Q60 mil, entre joyas y electrodomésticos, entre otros artículos.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) le dan seguimiento al caso para hallar a los responsables.

