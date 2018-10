Roban Q10 mil de apartamento en la zona 3 de Xela

Por Erick Colop |

Ladrones se llevaron objetos de valor, entre ellos, dinero y aparatos eléctricos, de un apartamento ubicado en la 8a calle, entre 14 y 15 avenidas, zona 3 de Xela.

El auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), Edy Cajas, explicó que las víctimas narraron que salieron temprano a sus labores y al regresar, por la tarde, la puerta estaba destruida.

“El apartamento está en el tercer piso y hasta ahora se buscan más indicios para dar con el o los presuntos responsables”, dijo Cajas.

