Por Erick Colop |

Este lunes, delincuentes ingresaron a un taller de motocicletas en la 4a calle, zona 1 de Quetzaltenango.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para recabar evidencias.

Información preliminar indica que los maleantes se llevaron una motocicleta que estaba en reparación.

