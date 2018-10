Roban material didáctico, equipo de cómputo y sonido de escuela en Olintepeque

Por Erick Colop |

Delincuentes, según maestros, aprovecharon el descanso que se corrió para el lunes reciente por la Revolución (20 de octubre de 1944) para ingresar y robar.

Los maleantes ingresaron a cuatro aulas de la escuela de Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, y se llevaron material didáctico, equipo de cómputo y de sonido.

De acuerdo a las autoridades educativas, las pérdidas se estiman en más de Q3 mil. Al lugar acudieron investigadores del Ministerio Público (MP) para recolectar evidencias.

