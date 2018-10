Roban en venta de pollo en la zona 1 de Xela

Por Erick Colop |

Este miércoles, delincuentes ingresaron a una venta de pollo frito, en la 8a calle, entre 11 y 12 avenidas, zona 1 de Xela.

El hecho delictivo se registró a un costado del Mercado Municipal, donde el martes ladrones ingresaron a siete negocios y se llevaron Q7 mil en efectivo.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se encuentran en el lugar y se desconoce hasta el momento el monto de lo robado.

