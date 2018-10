Roban cámaras de Gobernación Departamental

Por Erick Colop |

Las cámaras de seguridad, que tendrían que servir para proteger a la población, también han sido blanco de los delincuentes.

En un análisis hecho por estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones, de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango, se evidenció el robo de al menos tres dispositivos en la zona 1.

Luis Vizcaíno, asesor de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, explicó que los dispositivos fueron robados y dañado. Añade que no han logrado establecer a cuánto asciende el monto económico para reparar el sistema.

“El análisis continúa de parte de los estudiantes, y aparte del robo, también se ha evidenciado que los constantes cortes de energía eléctrica han afectado el funcionar de las cámaras y de sus componentes”, explicó Vizcaíno.

En la actualidad, de acuerdo a información de las autoridades de Gobernación, solo funciona un 60 por ciento de las cámaras de vigilancia instaladas en Xela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.