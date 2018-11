Resultados y posiciones, jornada 16 del torneo Apertura 2018 en la Primera División de Guatemala

Fotografía (San Pedro esperando que Rosario FC se presentara a jugar en el estadio Los Pinares de San Juan Ostuncalco, luego lograr entrar a la cancha que estaba siendo utilizada) / Deportivo San Pedro.

Quetzaltenango. Estos son los resultados y posiciones de la jornada 16 (de 18) del torneo Apertura 2018 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso.

Rosario FC no se presentó a la revisión y el inicio del partido ante San Pedro en el estadio Los Pinares de San Juan Ostuncalco.

Los “Shecanos” no aceptaron jugar en el estadio Julio A. Cobar de San Miguel Petapa, y cuando se presentaron al estadio Los Pinares, había un partido del torneo municipal en desarrollo y no podían hacer uso de la cancha.

| PRÓXIMA JORNADA | *17*

– Domingo 18

Deportivo Reu -11:00- Marquense

Santa Lucía -12:00- Quiché FC

Chimaltenango -15:00- N. Concepción

San Pedro -15:00- Sololá

Rosario FC -15:30- Suchitepéquez

Jocotán no se presentó al estadio Las Victorias de El Progreso, por falta de pago al plantel, Sansare gana en la mesa tres a cero.

| PRÓXIMA JORNADA | *17*

– Sábado 17

Aurora FC -12:00- Sansare

Mixco -15:00- Sacachispas

Mictlán -20:00- Cremas “B”

