Resultados y posiciones, jornada 15 de la Primera División en Guatemala

Estos son los resultados y posiciones de la jornada 15 del torneo Apertura 2018 ambos grupos de la máxima categoría de ascenso.

Se registraron 23 goles para un promedio de producción de 4.6 anotaciones por juego, 3 victorias locales, una ganancia visitante y un empate.

| PRÓXIMA JORNADA | *16*

– Sábado 10

Marquense -15:00- Suchitepéquez

Se registraron 19 goles para un promedio de producción de 3.8 anotaciones por juego, 3 empates y 2 victorias locales.

| PRÓXIMA JORNADA | *16*

– Sábado 10

Cremas “B” -15:00- Aurora FC

USAC -15:00- Achuapa

