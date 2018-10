Resultados y posiciones, jornada 13, torneo Apertura 2018 en la Primera División de Guatemala

Resultados y posiciones de la jornada 13 del torneo Apertura 2018 en la máxima categoría de ascenso.

Se registraron 14 goles para un promedio de producción de 2.8 anotaciones por juego, un empate, tres victorias locales y una visitante.

| PRÓXIMA JORNADA | *14*

– Miércoles 31

Rosario FC -15:30- Santa Lucía

Sololá -19:00- Deportivo Reu

Quiché FC -20:00- Suchitepéquez

– Jueves 01 de noviembre

N. Concepción -12:00- Marquense

San Pedro -15:00- Chimaltenango

Se registraron 11 goles para un promedio de producción de 2.2 anotaciones por juego, 2 victorias visitantes, 2 empates y una victoria local.

| PRÓXIMA JORNADA | *14*

– Miércoles 31

Carchá -15:00- Aurora FC

Cremas B -15:00- USAC

Sansare -15:30- Achuapa

Sacachispas -20:00- Jocotán

