Resultados y cierre de la jornada 17 del torneo Apertura 2018 en Guatemala

El Progreso. Este miércoles se disputó la jornada 17 (de 22) del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Se registraron 18 goles para un promedio de producción de 3 anotaciones por juego, 4 victorias locales, un empate y una victoria visitante.

– resultados y anotadores –

POSICIONES

Deportivo Guastatoya mantiene el liderato, XelajúMC consiguió un importante empate pero fue superado en puntos por Deportivo Malacateco y por eso ahora “El Rebaño” pasa al tercer lugar.

Aunque le ganó esta noche a su acérrimo rival, Municipal permanece fuera de zona de clasificación. Deportivo Chiantla es el último lugar de la tabla general.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 7 goles recibidos en 1 mil 350 minutos jugados.

2) Cono Irazun de Comunicaciones, con 12 goles recibidos en 1 mil 440 minutos.

3) Bernardo Long de Xelajú MC, con 12 goles en 1 mil 350 minutos.

| GOLEADORES |

1) Agustín Herrera de Antigua GFC, con 10 goles en 1 mil 206 minutos jugados.

2) José Martínez de Municipal, con 8 goles en 784 minutos.

3) Carlos Kamiani Félix de Xelajú MC, con 8 goles en 1 mil 320 minutos.

INGRESOS DE AFICIÓN

Municipal registró el mejor ingreso de aficionados de la jornada 17 del torneo #Apertura2018 mientras Deportivo Siquinalá la taquilla más baja. En total, 6 mil 354 observaron la jornada en vivo, promedio de 1 mil 059 por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Municipal 2 – 0 Comunicaciones

Afición: 3,685

Ingreso Q. 138,623

Gastos Q. 74,708

Saldo Q. 63,915

2) Guastatoya 0 – 0 Xelajú, M.C.

Afición: 801

Ingreso Q. 27,310

Gastos Q. 19,628

Saldo Q. 7,682

3) Cobán Imperial 2 – 1 Iztapa

Afición: 761

Ingreso Q. 28,015

Gastos Q. 27,982

Saldo Q. 33.00

4) Malacateco 3 – 0 Sanarate

Afición: 446

Ingreso Q. 20,485

Gastos Q. 20,448

Saldo Q. 37.00

5) Antigua, G.F.C. 1 – 2 Petapa

Afición: 394

Ingreso Q. 7,880

Gastos Q. 37,043

Saldo Q. – 29,163

6) Siquinalá 4 – 3 Chiantla

Afición: 267

Ingreso Q. 13,350

Gastos Q. 15,139

Saldo Q. – 1,789

VATICINIOS

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo, con los vaticinios de la jornada 17 del torneo #Apertura2018 . Noe Alvarez Morales sale del sótano y envía a Gildardo Villatoro al último lugar, Herberth D. Tax conserva ventaja mínima en el liderato sobre Hemerson De Leon.

El resultado mejor vaticinado, fue la victoria de Deportivo Malacateco sobre Sanarate FC y los resultados sorpresa; la victoria de Deportivo Petapa sobre Antigua GFC y la de Municipal sobre Comunicaciones FC.

| PRÓXIMA JORNADA | *8*

– Viernes 02

Petapa 20:00- Guastatoya

– Sábado 03

Iztapa -13:00- Antigua GFC

Comunicaciones -18:00- Cobán

Xelajú MC -20:00- Malacateco

– Domingo 04

Sanarate -11:00- Siquinalá

Chiantla -13:30- Municipal

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.