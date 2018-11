Resultados, posiciones y cierre de la jornada 20 del torneo Apertura 2018 en Guatemala

Foto portada (Marco Pappa y Jorge Mario Ortíz celebrando una anotación con Xelajú MC en el partido de este sábado ante Siquinalá, en la meta norte del estadio Mario Camposeco) / Noé Álvarez.

Quetzaltenango. Este fin de semana se disputó la antepenúltima fecha de la fase de clasificación, la jornada 20 del torneo Apertura 2018 en la Liga Nacional de Guatemala. Se registraron 22 goles, 4 victorias locales , un empate y un triunfo visitante.

-resultados y anotadores-

POSICIONES

Pese a haber perdido ante los cremas, Guastatoya mantiene el liderato y todo apunta a que será el ganador de la fase de clasificación en el torneo, aunque numéricamente aún puede ser alcanzado por CSD Xelajú MC que ratificó su subliderato en esta jornada y Malacateco que tras la ganancia sobre Municipal (5-4) continúa al asecho del boleto directo a semifinales. Estos tres equipos en mención, ya están oficialmente clasificados a liguilla.

Siquinalá e Iztapa se unen al listado de equipos que ya no pelean por el título en este torneo, ya no pueden clasificar a liguilla. Matemáticamente Municipal aún puede alcanzar un boleto a la fiesta grande del balompié nacional, depende de otros resultados, pero podría dejar fuera a Comunicaciones, Cobán o Antigua, ante cualquier “resbalón” que puedan tener.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

| GOLEADORES |

LA LIGUILLA AL MOMENTO

INGRESOS DE AFICIÓN

Una vez más, el CSD XelajúMC registró el mejor ingreso de afición en la jornada 20, mientras Deportivo Iztapa el más bajo.

En total, 5 mil 860 aficionados observaron los partidos de la fecha en vivo.

| REPORTE OFICIAL |

1) Xelajú, M.C. 3 – 0 Siquinalá

Afición: 1,923

Ingreso Q. 67,170

Gastos Q. 43,149

Saldo Q. 24,021.

2) Comunicaciones 1 – 0 Guastatoya

Afición: 1,282

Ingreso Q. 48,960

Gastos Q. 20,324

Saldo Q. 28,636.

3) Malacateco 5 – 4 Municipal

Afición: 1,166

Ingreso Q. 53,100

Gastos Q. 26,064

Saldo Q. 27,036.

4)Sanarate 1 – 1 Cobán Imperial

Afición: 736

Ingreso Q. 30,350

Gastos Q. 33,152

Saldo Q. – 2,802.

5) Chiantla 1 – 2 Antigua, G.F.C.

Afición: 641

Ingreso Q. 29,740

Gastos Q. 22,904

Saldo Q. 6,836.

6) Iztapa 3 – 1 Petapa

Afición: 112

Ingreso Q. 4,480

Gastos Q. 20,007

Saldo Q. – 15,527.

VATICINIOS

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo, en los vaticinios de la jornada 20. Fernando Castellanos y Hemerson De Leon empatan en el segundo lugar, mientras Gildardo Villatoro y Noé Alvarez luchan por salir del sótano. Herberth D. Tax sigue de líder.

PRÓXIMA JORNADA *21*

Petapa -20:00- Comunicaciones FC

Iztapa -13:00- CSD Xelajú MC

Cobán Imperial -19:00- Malacateco

Municipal -11:00- Siquinalá

Antigua GFC -11:30- Sanarate FC

Guastatoya -14:30- Chiantla

