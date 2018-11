Resultados, posiciones y cierre de la jornada 19 del torneo Apertura 2018 en Guatemala

Foto portada (Deportivo Petapa Vrs Xelajú MC, en el estadio Julio Armando Cobar) / Noé Álvarez.

Guatemala. Este miércoles y jueves respectivamente, se disputó la jornada 19 (de 22) del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Se registraron 14 goles para un promedio de producción de 2.33 anotaciones por juego, 4 victorias locales, un empate y un triunfo visitante.

– Resultados y anotadores –

POSICIONES

De nuevo, Deportivo Guastatoya consigue aumentar su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones y de momento es el único equipo no sólo clasificado sino también matemáticamente con boleto asegurado a las semifinales del torneo Apertura 2018. CSD Xelajú MC cayó sorpresivamente en su visita a Petapa y se queda en la segunda posición a ocho puntos de Guastatoya y con un punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Otro equipo que no aprovechó fue Municipal, al empatar en casa con Sanarate FC, el cuadro edil sigue fuera de zona de clasificación, a falta de tres fechas para cerrar la fase regular (9 puntos en juego).

GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS

GOLEADORES

INGRESOS DE AFICIÓN

Antigua GFC registró el mejor ingreso de afición mientras Deportivo Petapa el más bajo. En total, 5 mil 036 aficionados observaron los partidos de la fecha en vivo para un promedio de 839 por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Antigua, G.F.C. 0 – 3 Comunicaciones

Afición: 1,473

Ingreso Q. 63,600

Gastos Q. 45,194

Saldo Q. 18,406

2) Cobán Imperial 2 – 0 Chiantla

Afición: 1,368

Ingreso Q. 49,995

Gastos Q. 31,754

Saldo Q. 18,241

3) Municipal 1 – 1 Sanarate

Afición: 1,349

Ingreso Q. 36,132

Gastos Q. 40,690

Saldo Q. – 4,558

4) Guastatoya 3 – 0 Iztapa

Afición: 384

Ingreso Q. 13,000

Gastos Q. 17,100

Saldo Q. – 4,100

5) Siquinalá 3 – 0 Malacateco

Afición: 268

Ingreso Q. 13,400

Gastos Q. 15,256

Saldo Q. – 1,856

6) Petapa 1 – 0 Xelajú, M.C.

Afición: 194

Ingreso Q. 5,820

Gastos Q. 23,645

Saldo Q. – 17,825

VATICINIOS

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo con los pronósticos de la jornada. No hay cambio en la tabla de posiciones de nuestros participantes.

El resultado mejor vaticinado fue la victoria del campeón, Deportivo Guastatoya sobre Iztapa.

PRÓXIMA JORNADA *20*

Iztapa -13:00- Petapa

Sanarate FC -15:00- Cobán Imperial

Comunicaciones FC -18:00- Guastatoya

Xelajú MC -20:00- Siquinalá

Malacateco -12:00- Municipal

Chiantla -13:30- Antigua GFC

