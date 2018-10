Resultados, posiciones y cierre de la jornada 16, torneo Apertura 2018 en Guatemala

Quetzaltenango. Resultados de la jornada 16 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Se registraron 16 goles para un promedio de producción de 2.66 anotaciones por juego. Un empate, cuatro victorias locales y una visitante.

– resultados y anotadores –

Así queda la tabla de posiciones del torneo. Deportivo Guastatoya es más líder que nunca, CSD Xelajú MC consigue su mejor posición en lo que va del torneo al llegar al segundo lugar. Municipal permanece fuera de la zona de clasificación.

Petapa y Deportivo Chiantla están en el sótano con 8 puntos conseguidos de 48 posibles.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 7 goles recibidos en 1 mil 260 minutos jugados.

2) Cono Irazun de Comunicaciones, con 10 goles recibidos en 1 mil 350 minutos.

3) Bernardo Long de Xelajú MC, con 12 goles recibidos en 1 mil 260 minutos.

| DELANTEROS DEL TORNEO |

1) Agustín Herrera de Antigua GFC, con 9 goles en 1 mil 116 minutos jugados.

2) Carlos Kamiani Félix de Xelajú MC, con 8 goles en 1 mil 230 minutos jugados.

3) Abraham Carreño de Comunicaciones FC, con 8 goles en 1 mil 245.

INGRESOS DE AFICIÓN

Xelajú MC registró el mejor ingreso de aficionados de la jornada 16 y una vez más el Deportivo Petapa la más baja. En total, 4 mil 647 observaron la fecha en vivo para un promedio de 775 personas por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Xelajú, M.C. 4 – 1 Sanarate

Afición: 1,557

Ingreso Q. 55,200

Gastos Q. 43,339

Saldo Q. 11,861

2) Guastatoya 3 – 0 Antigua, G.F.C.

Afición: 970

Ingreso Q. 32,620

Gastos Q. 21,889

Saldo Q. 10,738

3) Iztapa 1 – 0 Municipal

Afición: 937

Ingreso Q. 37,480

Gastos Q. 24,762

Saldo Q. 12,718

4) Comunicaciones 3 – 1 Siquinalá

Afición: 593

Ingreso Q. 23,390

Gastos Q. 16,488

Saldo Q. 6,902

5) Chiantla 0 – 1 Malacateco

Afición: 455

Ingreso Q. 21,260

Gastos Q. 20,516

Saldo Q. 744

6) Petapa 1 – 1 Cobán Imperial

Afición: 135

Ingreso Q. 4,050

Gastos Q. 23,067

Saldo Q. – 19,017

VATICINIOS

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo con los pronósticos de la jornada 16 del torneo #Apertura2018 . Herberth Tax sigue siendo el líder y Noé Álvarez no logra salir del sótano.

El resultado sorpresa, fue el empate que Deportivo Petapa rescató en su estadio ante Cobán Imperial. El mejor vaticinado, fue la victoria de Comunicaciones FC sobre Deportivo Siquinalá.

| PRÓXIMA JORNADA | *17*

Malacateco -12:00- Sanarate

Siquinalá -12:00- Chiantla

Guastatoya -15:00- Xelajú MC

Antigua GFC -15:30- Petapa

Cobán Imperial -19:00- Iztapa

Municipal -20:00- Comunicaciones

