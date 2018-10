Resultados de la séptima etapa de la 58 edición de la Vuelta a Guatemala

Fotos @CDAG_Guatemala y Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Este lunes tuvo lugar la séptima etapa de la 58 edición de la Vuelta a Guatemala, con un circuito de 116 kilómetros de recorrido entre San Pedro, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo.

Alfredo Ajpacajá ganó su primera etapa y sigue de líder en la general individual.

El actual campeón, el quetzalteco Manuel Rodas, ingresó en el quinto lugar de la etapa, 24 segundos después de su compañero de equipo y actual líder Alfredo Ajpacajá. Rodas mantiene el subliderato de la clasificación general individual, a 48 segundos de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN ETAPA VII |

1) Alfredo Ajpacajá de Decorabaños Xela, con 02:42:56

2) Jhonatan de León – Hino One La Red – MT de Ajpacajá.

3) Alder Torres – Hino One La Red – MT de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1) Alfredo Ajpacajá – Decorabaños Xela – con 17:24:20

2) Manuel Rodas – Decorabaños Xela – A 00:00:48 de Ajpacajá

3) Jhonatan de León – Hino One La Red – A 00:01:45 de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Yeison Rincón (Sub 23) – 26 puntos.

2) Walter Escobar (Élite) – 13 puntos.

3) Luis Martínez (Élite) – 8 puntos.

| CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES |

1) Dorian Monterroso – Decorabaños Xela – 16 puntos.

2) Alain Quispe – Selección de Perú – 16 puntos.

3) André González – Sub 23 Perú – 14 puntos.

| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS |

1) Decorabaños Xela con 57:17:45

2) Hino One La Red – A 00:04:05

3) Opticas Deluxe – A 00:30:43

Mañana tendrá lugar la octava etapa, con una cronoescalada de 29 kilómetros de recorrido, entre el mirador de Chichicastenango y Piedra María Tecún de Totonicapán.

