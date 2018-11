Recolectan saldos escolares para niños de Baja Verapaz

Por Shirlie Rodríguez |

Desde hace años ha existido la iniciativa de diferentes instituciones de trasladar útiles escolares a niños y niñas de Purulhá, Baja Verapaz, por ello, en Quetzaltenango se desarrolló una recolección de saldos escolares.

Hilda Barrios, representante de la organización Yo’o Guatemala y de la biblioteca Berbardo Lemus de Baja Verapaz, menciona que los niños de esta comunidad son de escasos recursos económicos y que con el apoyo que se les brinda pueden continuar estudiando.

Se solicita el apoyo de la población con saldos escolares, por ejemplo, los cuadernos con 20 hojas sin usar aún pueden ser aprovechados por los niños, también crayones, lapices, marcadores, entre otros.

Este año es la quinta vez que se organiza esta recolección con las organizaciones que colaboran, la cual es apoyada por estudiantes de Psicología de la Universidad Mesoamericana.

Según Barrios, la organización está bien fundamentada y a los niños y niñas que son beneficiadas se les entrega sus bolsas de estudio a cambio de ecoladrillos y así contribuyen con la comunidad.

La población puede colaborar con ellos en “Pasos y Pedales”, el próximo domingo, o escribir a la página de redes sociales de Yo’o Guatemala.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.