Realizan recorrido ciudadano

Por Martín Calderón |

El Gobernador Departamental Julio Cesar Queme realizó un recorrido en el barrio San Bartolomé zona 1 de Xela, donde se visitaron negocios que funcionan como cantinas para ver si contaban con los permisos respectivos.

“Encontramos tres negocios que no cuentan con aval municipal, tampoco tienen permisos de la SAT por lo que pasaremos el informe a la Municipalidad para que verifique esta situación, así también a la SAT” añadió

A esta acción se le llama “Recorrido Ciudadano” y participa la Policía Nacional Civil y el tercer viceministerio de Gobernación de prevención del delito así como los vecinos del sector.

