¿Quiénes son los diputados que representan a Quetzaltenango que más ausencias tienen en el Congreso de la República?

Por Luis Hernández |

De acuerdo a información del portal web del Congreso de la República de Guatemala, los siete diputados que representan a Quetzaltenango se han ausentado a las reuniones ordinarias en más de diez ocasiones.

Al consultar sobre la asistencia desde el 1 de enero de este año al 14 de noviembre, el portal indica que se han desarrollado 79 reuniones y el que más ha faltado es Rubén Misael Escobar Calderón, con 36 ausencias, seguido por José Alberto Hernández Salguero (30), el que menos faltas al Legislativo tiene es Juan Carlos Josué Salanic (12).

A continuación le presentamos algunos datos sobre el actuar de los diputados que representan a Quetzaltenango:

1.- Eduardo Ramiro de Matta (FCN), se ha ausentado en 15 ocasiones a las reuniones del Congreso de la República, ha presentado desde 2016 11 iniciativas de ley, 5 en el 2016, 3 el año pasado y 2 este 2018. No figura en la reunión del martes, donde 83 diputados votaron a favor de la releeción como presidente del Congreso de la República de Álvaro Arzú Escobar para el periodo 2019-2020.

2.- José Alberto Hernández Salguero (UCN) tiene 30 ausencias a reuniones, ha presentado siete iniciativas entre 2016 y 2017, de ellas una fue el año pasado. Votó a favor de la continuidad de Arzú Escobar en el Congreso.

3.- José Conrado García Hidalgo (diputado independiente) se ha ausentado a 15 reuniones, ha presentado 11 iniciativas de ley desde 2017, pero en el portal del Congreso no aparece ninguna este año. El martes votó para la reelección de Arzú.

4.- Nery Orlando Samayoa Barrios (Movimiento Reformador) ha faltado a 15 reuniones, ha presentado cuatro iniciativas desde 2016, dos de ellas este año. Apoyó el Pacto de Corruptos al aprobar reformas en el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas.

5.- Juan Carlos Josué Salanic García (UNE) ha faltado a 12 reuniones, ha presentado diez iniciativas desde 2016, de ellas, una este año. Fue parte de los 107 diputados que apoyaron el Pacto de Corruptos.

6.- Pedro Méndez Carreto (Todos) ha faltado a 15 reuniones, ha presentado doce iniciativas de ley de 2016 a 2017. También fue parte de los diputados que apoyaron el Pacto de Corruptos.

7.- Rubén Misael Escobar Calderón (UNE) es el que más ha faltado, pues según registros del Congreso tiene 36 ausencias, ha presentado tres iniciativas en el 2016. Tenía licencia en la reunión para elegir a la junta directiva del Congreso periodo 2019-2020. Fue parte de los 107 diputados que apoyaron el Pacto de Corruptos.

Con información de Congreso de la República y Prensa Libre

