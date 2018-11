¿Qué hallan en requisa en el Preventivo para Varones de la zona 1 de Xela?

Por Carlos González |

Más de 80 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) participaron en una requisa el sábado por la mañana, en el Preventivo para Varones de la zona 1 de Xela.

El informe de la PNC indica que el operativo fue en siete sectores del centro carcelario y el objetivo era ubicar e incautar objetos que ingresaron de manera ilícita.

Luego de seis horas de requisa, las fuerzas de seguridad incautaron:

1.- 1 televisor

2.- 1 teléfono celular

3.- 1 batería para teléfono

4.- 1 cuchillo, 10 tijeras y 5 envoltorios con mariguana

5.- 2 tarjetas de débito, 2 cargadores para teléfono y 2 cortauñas

6.- 2 bocinas, 1 reproductor de música y 1 cable RCA

7.- 1 alicate y 1 aguja capotera

