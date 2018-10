¿Qué actividades habrán por el V Encuentro Nacional de Danza?

Por Carlos González |

Del 15 al 20 de este mes, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, se realizarán varias actividades como parte del V Encuentro Nacional de Danza.

Durante el encuentro se desarrollarán charlas magistrales, talles y presentaciones de bailes impartidos por cubanos, españoles y guatemaltecos, quienes compartirán sus conocimientos y técnicas.

Durante esos días, el Cuerpo de Danza del Teatro Municipal realizará una presentación especial por cumplir un año de fundación.

El objetivo del V Encuentro Nacional de Danza es fortalecer este arte escénico en la ciudad y región occidente.

Participar en la totalidad del encuentro tiene un costo de Q300 y cada clase Q40. Las inscripciones están abiertas este 15 de octubre, en el teatro.

