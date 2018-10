Proyectan sembrar especies ornamentales en la 18 avenida, zona 3 de Xela, luego de corte de más de 30 árboles

Por Carlos González |

Luego de los trabajos que se hicieron desde agosto reciente, donde se cortaron más de 30 árboles en la 18 avenida, entre calle Rodolfo Robles y 1a calle, zona 3 de Xela, se complicaba el paso vehicular por el sector.

Comunicación Social de la Municipalidad de Quetzaltenango confirmó que el paso está habilitado, pero la próxima semana iniciarán la siembra de grama y flores ornamentales en el sector.

Los vecinos explicaron que hicieron la solicitud del corte de árboles a las autoridades municipales, debido a que las raíces han dañado las tuberías de drenajes y agua.

