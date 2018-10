Proyectan erradicar venta ilegal de pinabete

Por Oswaldo Cop |

Autoridades del Instituto Nacional de Bosques (Inab) explican que cada año reciben denuncias de venta de productos elaborados con ramillas de pinabete de manera ilegal, en diferentes mercados de Quetzaltenango.

Sergio Osorio, responsable de la protección del pinabete a nivel nacional, indica que los operativos de la Policía Nacional Civil (PNC) en mercados causa conflicto.

Añadió que se ha definido que la Fiscalía de Delitos en Contra el Medioambiente del Ministerio Público (MP) será quien realice las investigaciones para determinar quiénes son las personas que trafican con esta especie en peligro de extinción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.