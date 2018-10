Promueven en Quetzaltenango el cuidado del pinabete

Por Oswaldo Cop |

A la sede del Instituto Nacional de Bosques (Inab) de Quetzaltenango se presentó Sergio Osorio, responsable del tema de pinabete a nivel nacional.

El objetivo de la visita de Osorio era promover la campaña para el control y conservación del pinabete para la temporada navideña 2018.

Autoridades hicieron un llamado para que la población evite la compra ilegal de coronas y guirnaldas para el Día de los Santos, en diferentes mercados de Xela.

Autoridades refieren que el pinabete enfrenta varias amenazas, la principal es el corte de ramilla para la comercialización de árboles navideños “hechizos o artesanales”, lo que representa una baja producción de semilla.

