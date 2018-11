Programación para la jornada 17 del torneo Apertura 2018 en la Primera División de Guatemala

Foto portada (Estadio Dr. Óscar Monterroso Izaguirre de Retalhuleu) / Archivo Stereo 100

Programación de la jornada 17, penúltima fecha de la fase regular del torneo Apertura 2018 en la máxima categoría de ascenso. A disputarse este sábado 17 y domingo 18 de noviembre, con seis puntos aún en juego.

GRUPO “A”

Deportivo Suchitepéquez y Rosario FC ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificar, sólo Santa Lucía Cotzumalguapa ha logrado asegurar clasificación al momento.

D. Reu Vrs Marquense

Santa Lucía Cotz. Vrs Quiché FC

Chimaltenango Vrs N. Concepción.

San Pedro Vrs Sololá

Rosario FC Vrs Suchitepéquez

GRUPO “B”

Sólo Jocotán y la USAC ya no aspiran a clasificar en los primeros cuatro puestos, rumbo a cuartos de final. Ningún equipo ha logrado asegurar clasificación de forma matemática.

Aurora FC Vrs Sansare

Mixco Vrs Sacachispas

Mictlán Vrs Cremas “B”

Carchá Vrs Achuapa

Jocotán Vrs USAC

Los finalistas de este Apertura 2018 se miden ante los que logren serlo en el Clausura 2019 por dos plazas en la “Liga de los Consagrados”. Si un equipo llega a las dos finales de la temporada, está ascendido de forma automática.

