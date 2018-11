Programación para la jornada 16 del torneo Apertura 2018 en la Primera División de Guatemala

Programación para la jornada 16 (de 18) del torneo Apertura 2018 en los grupos de la máxima categoría de ascenso, a disputarse este sábado y domingo próximos.

Marquense Vrs Suchitepéquez

Sololá Vrs Chimaltenango FC

N. Concepción Vrs Sta. Lucía Cotz.

Quiché FC Vrs Deportivo Reu

Rosario FC Vrs San Pedro

Cremas “B” Vrs Aurora FC

USAC Vrs Achuapa

Carchá Vrs Mixco

Sansare FC Vrs Jocotán

Sacachispas Vrs Mictlán

