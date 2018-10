Programación futbolística para este fin de semana en Guatemala

Foto portada (Estadio Pensativo) / Cortesía Antigua GFC Oficial

Sacatepéquez. Este fin de semana hay actividad en los diferentes escenarios deportivos de Guatemala. En la Liga Mayor se disputa la jornada 15 de la fase regular del torneo Apertura 2018, el subcampeón nacional CSD Xelajú MC visita al equipo colonial de Antigua GFC este domingo en el estadio Pensativo a las 11:30 horas, un duelo directo por el podio de la tabla de posiciones general.

CARA A CARA

ANTIGUA GFC

últimos cinco partidos

Los coloniales no ganan desde hace cuatro partidos, han sido tres empates y una derrota desde entonces. 5 goles a favor y 5 en contra.

XELAJÚ MC

Últimos cinco partidos

Tres partidos ganados, un empate y una derrota.

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS DIRECTOS

LA JORNADA

– Programación y vaticinios –

POSICIONES ACTUALES

LIGAS DE ASCENSO

Programación para la jornada 12 del torneo Apertura 2018 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso, a disputarse el domingo próximo.

| REFERENCIA |

Sololá Vrs Quiché FC

N. Concepción Vrs Suchitepéquez

Rosario FC Vrs Marquense

Chimal FC Vrs Santa Lucía Cotz.

San Pedro Vrs D. Reu

| REFERENCIA |

Mixco Vrs Jocotán

Mictlán Vrs Aurora FC

Carchá Vrs USAC

Cremas “B” Vrs Achuapa

Sacachispas Vrs Sansare

SEGUNDA DIVISIÓN

Programación para la jornada 14 del torneo #Apertura2018 en el grupo “D”. Se disputará el domingo, es la última fecha de la fase regular y por eso los partidos son todos a las 11 horas.

Clasifican los primeros tres y el mejor cuarto lugar de los cinco grupos.

Deportivo Coatepecano I.B. Oficial ya tiene asegurado el liderato, los dos boletos disponibles los pelean; Juventud Gomerana, el Puerto de San José y Río Bravo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.