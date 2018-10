Programación de la actividad futbolística esta semana en Guatemala

Foto portada (Afición del CSD Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco) / Archivo.

Quetzaltenango. Esta semana se disputa la jornada 14 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Todo inicia este miércoles en el estadio Mario Camposeco, con el partido entre CSD Xelajú MC y Deportivo Chiantla que se disputará a las 20 horas, este encuentro fue adelantado con anterioridad por un partido de exhibición que “El Rebaño” solventaría en Estados Unidos. Al final este viaje fue cancelado.

CARA A CARA

Xelajú MC |

Últimos cinco partidos

Balance de 2 empates, 2 victorias, una derrota, 7 goles a favor y 7 en contra.

Chiantla |

Últimos cinco partidos

Balance de 3 derrotas, 2 empates, 9 goles en contra y 3 a favor. El cuadro representativo de Huehuetenango, no gana desde la jornada 3, cuando derrotó uno a cero a Xelajú MC en el estadio Los Cuchumatanes el 12 de agosto pasado con gol de Sergio Blancas vía penal al 76´.

PROBABILIDAD DE GANANCIA (en base a estadística referida).

LA JORNADA

Programación y vaticinios del mejor Escenario Deportivo.

POSICIONES ACTUALES

LIGAS DE ASCENSO

PRIMERA DIVISIÓN

Programación de la jornada 11 del torneo Apertura 2018 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso. A disputarse este fin de semana próximo.

SEGUNDA DIVISIÓN

Programación para la jornada 13 del torneo Apertura 2018 en el grupo “D” de la segunda fuerza de ascenso en Guatemala. Es la penúltima fecha de la fase regular, clasifican a siguiente ronda los primeros tres lugares y el mejor cuarto de los cinco grupos.

