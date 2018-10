(((PREVIA))) Xelajú MC visita a Guastatoya este miércoles, por la jornada 17 del torneo Apertura 2018

Foto portada (Estadio David Cordón Hichos, casa del Deportivo Guastatoya. El pasado 24 de octubre para el partido del cuadro “Pecho Amarillo” frente a Sacachispas por el torneo de Copa) / Cortesía CD Guastatoya

El Progreso. Este miércoles se disputa la jornada 17 (de 22) del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Aparte del clásico capitalino entre CSD Municipal y Comunicaciones FC, destaca el partido entre el líder y sublíder de la tabla de posiciones, Guastatoya Vrs CSD Xelajú MC. Este último duelo, revive la final del torneo pasado, donde en el mismo escenario deportivo el cuadro oriental lograba su primer título de Liga Nacional y el equipo para ese entonces dirigido por Walter Claverí regresaba con el subcampeonato a Quetzaltenango.

CARA A CARA

GUASTATOYA |

Últimos cinco partidos

Balance de cuatro victorias, un empate, 10 goles a favor y no recibe anotación alguna. Guastatoya no pierde desde hace 11 partidos, cuando en la jornada 7 fue derrotado precisamente por CSD Xelajú (su actual rival) en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. El campeón no recibe gol desde hace cinco partidos, el último equipo que le anotó fue Malacateco jugando en el estadio David Cordón Hichos en el marco de la jornada 12, en esa oportunidad los orientales ganaron tres a uno y fue la jornada donde lograban situarse en el liderato.

CSD XELAJÚ MC |

Últimos cinco partidos.

Balance de 3 victorias, 2 empates, 10 goles a favor y 4 en contra. Los “Chivos” no pierden desde hace 6 juegos, cuando fueron derrotados en la jornada 11 (3-1) en manos de Municipal en el estadio Manuel F.Carrera de la capital.

ÚLTIMOS CINCO DUELOS DIRECTOS

Balance de una victoria para los chivos, dos para Guastatoya y dos empates.

PROBABILIDAD DE GANANCIA (según estadística)

PROGRAMACIÓN JORNADA 17

– Horarios y vaticinios –

POSICIONES ACTUALES

PRIMERA DIVISIÓN

Programación de la jornada 14 del torneo Apertura 2018 en los dos grupos de la máxima categoría de ascenso. A disputarse este miércoles y jueves próximos.

– REFERENCIA –

Rosario Vrs Santa Lucía

Sololá “B” Vrs D. Reu

Quiché Vrs Suchitepéquez

N. Concepción FC Vrs Marquense

San Pedro Vrs Chimal FC

– REFERENCIA –

Carchá Vrs Aurora FC

Cremas “B” Vrs USAC

Mixco Vrs Mictlán

Sansare FC Vrs Achuapa

Sacachispas Vrs Jocotán.

