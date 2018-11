(((PREVIA))) Xelajú MC recibe este sábado a Malacateco, por la jornada 18 del torneo Apertura 2018

Foto portada / Archivo

Quetzaltenango. A partir de este viernes se disputa la jornada 18 (de 22) del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. El duelo que destaca, es del CSD Xelajú MC recibiendo a los “Toros Rojos” del Deportivo Malacateco este sábado a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, es un duelo directo por el subliderato de la tabla de posiciones general.

CARA A CARA

XELAJÚ MC |

Últimos cinco partidos

Balance de 3 empates y dos victorias, los chivos no pierden desde hace 7 partidos, cuando en la jornada 11 cayeron (3-1) en el estadio Manuel Felipe Carrera ante Municipal. 8 goles a favor y 3 en contra.

MALACATECO |

últimos cinco partidos.

Traen racha de cinco partidos ganados de forma consecutiva, en estos duelos Malacateco ha logrado 9 goles y recibido apenas uno. La última vez que perdieron los “Toros Rojos”, fue en la jornada 12 (3-1) en manos del actual campeón Deportivo Guastatoya.

ÚLTIMOS CINCO DUELOS DIRECTOS

Balance de 2 victorias para Xelajú MC, una para Malacateco y 2 empates. Los chivos han logrado 7 goles y los toros 5.

PROBABILIDAD DE GANANCIA EN BASE A ESTADÍSTICA

PROGRAMACIÓN Y VATICINIOS DE LA JORNADA

POSICIONES ACTUALES

