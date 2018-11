(((PREVIA))) Xelajú MC recibe a Siquinalá por la jornada 20 del torneo Apertura 2018 en Guatemala

Foto (Jorge Mario Ortíz entrenando en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango) / Archivo.

Quetzaltenango. Este fin de semana se disputa la jornada 20 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. CSD Xelajú MC recibe a Siquinalá este sábado a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, “El Rebaño” en la búsqueda de aferrarse al subliderato y los “Naranjeros” tratando de agotar todas las posibilidades para un boleto a la liguilla.

CARA A CARA

XELAJÚ MC |

Últimos cinco partidos

Balance de una derrota, dos victorias, dos empates, dos goles en contra y cinco a favor.

SIQUINALÁ |

Últimos cinco partidos

Balance de tres victorias, dos derrotas, 9 goles a favor y 8 en contra. Deportivo Siquinalá no empata desde hace 7 partidos, cuando en la jornada 13 terminaron cero a cero ante Guastatoya en el estadio Mateo Sicay Paz.

ÚLTIMOS CINCO DUELOS DIRECTOS

Balance de un empate, 2 victorias para Siquinalá, 2 triunfos para Xelajú, 7 goles para los “Naranjeros” y 10 para los “Chivos”. Jorge Ortíz del “Rebaño” anota en todos los duelos registrados entre estos dos equipos en Liga Mayor, al momento.

PROBABILIDAD DE GANANCIA (en base a estadística)

PROGRAMACIÓN Y VATICINIOS

POSICIONES ACTUALES

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.