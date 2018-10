Presidente Guatemala: “Ninguna ayuda puede ser condicionada”

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dijo el miércoles que ninguna ayuda puede ser condicionada, un día después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con retirar fondos a Guatemala, Honduras y El Salvador si no frenan a los migrantes que buscan entrar ilegalmente a Estados Unidos.

Cientos de hondureños partieron el sábado desde el norte de su país con la intención de cruzar Centroamérica y llegar a Estados Unidos o México, donde muchos planean quedarse, huyendo de la violencia y la pobreza que azota a la nación centroamericana.

Desde entonces, muchos han salido de Honduras en grupos de hombres, mujeres y niños que avanzan, bultos y maletas en mano, a través de las carreteras.

Morales dijo el miércoles a periodistas que ha estado en contacto con su par de Honduras, Juan Orlando Hernández, para buscar el retorno de los miles de hondureños que ingresaron desde el lunes a Guatemala en la “caravana del migrante”, que el gobierno hondureño dice es engañosa y con trasfondo político.

“Hemos estado hablando con autoridades norteamericanas, también ellos lo ven como una preocupación en el tema migratorio y hemos tratado de unir esfuerzos estos países y las instituciones para garantizar la vida de estas personas”, dijo Morales.

“Ninguna ayuda puede ser condicionada, ni ninguna ayuda puede ser exigida. Cuando hablamos de soberanía nacional implica la responsabilidad de conllevar los gastos y las responsabilidades que le competen a cada país”, agregó el presidente tras un acto en Ciudad de Guatemala.

Horas después, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, reiteró el miércoles en un video subido en la cuenta de Twitter de la embajada que los migrantes que entren a Estados Unidos de manera ilegal serán detenidos antes de ser deportados.

“Si ya está viajando regresé a su país, su intento de migrar fracasará, será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo”, dijo Arreaga. “La frontera de los Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora”.

Advertencias

Trump escribió el martes en su cuenta de Twitter: “Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras y lleguen a Estados Unidos, con la intención de ingresar a nuestro país de manera ilegal, todos los pagos que se les hacen se DETENDRÁN”.

Naciones Unidas dijo el martes que existe “preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas” que integran la caravana, por lo que pidió a Honduras, Guatemala y México garantizar su seguridad.

Desde la entrada masiva de hondureños el lunes, muchos han seguido pasando hacia Guatemala en su peregrinar hacia el norte con la esperanza de tener un futuro mejor, con empleo y seguridad.

El Gobierno mexicano emitió un comunicado el miércoles donde dice que respeta el derecho de los migrantes, pero aclaró que necesitan sus documentos de viaje y visa.

Advirtió, además, que toda persona que ingrese de forma irregular “será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y será retornada a su país de origen”.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en su gobierno, que comienza el 1 de diciembre, se les va a ofrecer trabajo a los centroamericanos que ingresen a su país y para ello contarán con una visa.

El futuro mandatario ha dicho que se requiere de un plan para apuntalar la economía de su país y de los de Centroamérica para desalentar la migración hacia Estados Unidos.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.