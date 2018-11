Presentar revista en Cunoc

Por Oswaldo Cop |

La División de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentan la segunda edición de la revista titulada: “#SOYECONÓMICA #SOYUSAC”.

La presentación fue en el Salón Mayor de Ciencias Económicas del Cunoc. La revista tiene una versión digital y una impresa, las cuales están disponibles al público. Este proyecto fue desarrollado por estudiantes del octavo semestre de la carrera de Administración de Empresas.

La revista fue gestionada por los estudiantes de dicha carrera y ofrece información que puede orientar e informar a empresas de Xela.

Previo a lanzar la revista, se desarrolló un estudio de mercado para saber qué contenido le interesa a los estudiantes y población empresarial.

