Presentan libro que narra vida de portadores de VIH

Por Oswaldo Cop |

Hoy se presentó el libro “Una mirada interna”, escrito por Saúl Paaú Maaz. La obra nace de la conversación con más de 100 personas portadoras de #VIH, quienes cuentan sus relatos y la problemática que enfrentan.

Se trabajó con grupos focales de diferentes partes del país para recopilar la información. En la presentación estuvieron representantes del sector salud para que conozcan los datos y mejoren la atención a pacientes.

“Una mirada interna” busca crear conciencia en la sociedad de las situaciones que deben afrontar las personas con VIH y el estigma con el que viven. El libro está disponible en el perfil de Facebook “AHF Guatemala”.

Las historias dan a conocer las problemáticas de exclusión, tanto laboral como en la educación, que ha vivido la población que porta el virus.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.