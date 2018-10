Presentan exposición de arte en Gobernación Departamental de Quetzaltenango

Por Carlos González |

Estudiantes, quienes este año se graduarán de la Escuela Regional de Arte Humberto Garavito de Quetzaltenango, exponen en Gobernación Departamental una muestra de 30 obras de arte que hicieron durante el 2018.

La mayoría de las 30 piezas expuestas fueron desarrolladas con objetos reciclados y la exposición estará hasta el próximo 10 de noviembre, explicó la estudiante, Kastajibal López.

La Escuela Regional de Arte Humberto Garavito también se encuentra promoviendo la carrera de Bachiller en Arte con Especialidad en Pintura.

Las personas interesadas en cursar esta carrera pueden acudir a las instalaciones de la escuela, en la 4a calle, entre 19 y 20 avenidas, zona 3 de Xela.

