Presentan el concierto de Marco Antonio Solís en Quetzaltenango

Quetzaltenango. Presentan detalles del concierto del músico, cantante, compositor y productor musical mexicano, Marco Antonio Solís en Quetzaltenango. Este concierto está programado para el 23 de noviembre próximo en el estadio Mario Camposeco.

Las entradas se adquieren en ticketbox.com.gt y la preventa comienza este lunes próximo. El evento contará con 200 elementos de seguridad, en 120 minutos de show.

Los precios normales de las entradas, del 5 al 23 de noviembre en puntos de venta físicos son:

Los precios de las entradas, en preventa online, del 15 al 25 de octubre, son;

