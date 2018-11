Preparan a técnicos forestales y guardarecursos

Por Oswaldo Cop |

Cincuenta técnicos forestales y guardarecursos de ocho municipalidades del departamento de Quetzaltenango participan en el curso de capacitación sobre raleo y poda.

El curso fue coordinado por personal de la Organización Helvetas y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) región VI.

El objetivo del curso es que técnicos forestales municipales aplican las técnicas para el manejo y cuidado de bosques.

Autoridades explican que tienen como objetivo que el personal capacitado mejore las técnicas sobre el raleo y poda en los bosques de Quetzaltenango.

Tanto Helvetas como Inab esperan implementar más cursos que fortalezcan el cuidado de los bosques en el occidente del país.

