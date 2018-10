Posible once de Xelajú para enfrentar a Sanarate FC este sábado en el estadio Mario Camposeco

Fotos Noé Álvarez.

Quetzaltenango. El subcampeón nacional, CSD Xelajú MC entrena este viernes en el estadio Mario Camposeco. Mañana los “Chivos” reciben a la “Máquina Celeste” de SanarateFC a las 20 horas por la jornada 16 del torneo Apertura 2018 de la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

Posible XI de Xela

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

VOLANTES:

DELANTERO: Jorge Ortiz.

El referente en ofensiva del equipo altense, Carlos Kamiani Félix no podrá jugar el partido ante los orientales por acumulación de tarjetas amarillas.

Los chivos dieron de baja ayer al mexicano César Morales y los nacionales; Kevin Ruiz y Brailin de León. Esto por bajo rendimiento en el torneo, determinación tomada después de la eliminación del “Rebaño” del torneo de Copa (1-5) en manos del Deportivo San Pedro de la Primera División.

