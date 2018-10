Posible once de Xelajú para enfrentar a San Pedro este miércoles por el torneo de Copa

Fotos: Noé Álvarez

Quetzaltenango. El actual campeón de Copa, CSD Xelajú MC, entrena esta tarde en el estadio Mario Camposeco, previo a recibir mañana a Deportivo San Pedro a las 12 horas, partido de vuelta de los octavos de final en el Torneo de Copa. De momento “El Rebaño” pierde la corona, pues en el global está en desventaja por marcador de tres a uno.

Xela necesita ganar por marcador de 2 goles o más si es que San Pedro anota mañana. El gol de visita es criterio de desempate. El único marcador que obligaría a que el partido se defina desde el lanzamientos desde el punto penal, es que finalizara tres a uno en favor de Xelajú. Según reglamento no existe prórroga para definir el partido, sólo lanzamientos desde el punto penal.

El posible once del “Rebaño”:

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

VOLANTES: Fredy Ruano, Brandon de León, Julián Priego y Cristian Alvizures.

DELANTEROS: Carlos Kamiani Félix y Jorge Mario Ortiz

Todo listo para el choque de dos equipos vecinos, “El Rebaño” de la Liga Mayor y los “Super Gallos” de la máxima categoría de ascenso. Las taquillas del estadio se abren a partir de las 09:30 horas.

Este juego podría representar el debut del volante nacional Marco Pappa jugando para Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco. De momento no figura en el equipo titular.

