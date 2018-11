Por falta de jurado, se retrasa juicio de ‘El Chapo’

Las declaraciones iniciales en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron retrasadas debido a un problema con el jurado.

Poco antes de la hora en la que se esperaba iba comenzar el proceso, uno de los jurados fue dispensado de participar. Se desconoce el motivo. Los abogados y el juez han estado trabajando para encontrar un reemplazo; sin embargo, no se sabe cuánto tiempo puedan tardar.

Por su seguridad, la identidad de los jurados permanecerá anónima y serán escoltados en su camino desde y hacia la corte por agentes federales estadounidenses.

La semana pasada, un grupo de siete mujeres y cinco hombres, al igual que seis suplentes, cuatro de ellos hispanohablantes y tres inmigrantes, fueron escogidos para formar parte del jurado. Uno de ellos lloró al enterarse de que formaría parte del juicio del famoso exnarco mexicano, informó el canal de noticias WCBS.

El abogado de ‘El Chapo’, Eduardo Balarezo, dijo la mañana del martes a los periodistas que esperaban a la entrada de la corte, que estaba listo para defender a su cliente y que no tenía nada que probar.

Fiscales federales afirman que como líder del Cártel de Sinaloa, Guzmán, de 61 años, dirigió envíos enormes de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. El acusado enfrenta 17 cargos criminales y si es condenado podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Además del contrabando de drogas a Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa ha jugado un papel importante en la violencia entre bandas rivales que ha asolado áreas de México y desafiado a varios gobiernos.

Más de 200.000 personas han muerto, muchas de ellas en riñas entre carteles, desde que el Gobierno mexicano envió tropas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes en 2006.

Los abogados de Guzmán han señalado que pretenden restar importancia al papel de su cliente en el cártel y argumentar que los testigos de la fiscalía están motivados por el interés propio y que no son creíbles.

Guzmán, que escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México, ha sido mantenido en confinamiento en solitario en Manhattan y fue transportado a la corte de Brooklyn en una caravana con fuertes medidas de seguridad.

La seguridad alrededor de Guzmán es tan estricta que la semana pasada el juez de distrito Brian Cogan le negó una petición de abrazar a su esposa antes del juicio.

Con información de La Voz de América

