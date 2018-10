Pompeo se reúne con rey saudí y su hijo por caso Khashoggi

El máximo diplomático de Estados Unidos se reunió el martes con el rey Salman de Arabia Saudí y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, sobre la desaparición y el presunto asesinato a manos del escritor saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul.

El secretario de Estado Mike Pompeo sonrió y estrechó la mano a ambos hombres, quienes lo saludaron calurosamente solo unas horas después de que un equipo forense turco terminó una búsqueda en el Consulado de Arabia Saudí en busca de pruebas del presunto asesinato y desmembramiento del columnista del Washington Post.

Funcionarios turcos denunciaron que Khashoggi fue asesinado y desmembrado dentro del consulado. Los funcionarios sauditas reaccionaron calificando las acusaciones de “infundadas”, pero informes publicados el martes en los medios de comunicación de Estados Unidos sugirieron que el reino podría reconocer que el escritor fue asesinado allí. Mientras tanto, un equipo forense turco terminó temprano en la mañana una revisión dentro del consulado, con el fin de encontrar posible material incriminatorio, que sustente sus denuncias.

Técnicos en overoles, guantes y zapatos cubiertos trataron la misión diplomática como una escena del crimen durante su búsqueda, que se extendió por horas.

El presidente Donald Trump, después de hablar con el rey Salman, envió a Pompeo para hablar con el monarca del principal exportador mundial de petróleo sobre la desaparición de Khashoggi. El propio Trump dijo, sin ofrecer pruebas, que el asesinato podría haber sido llevado a cabo por “asesinos corruptos”, ofreciendo al reino aliado de EE.UU. un posible camino para salir de una tormenta diplomática mundial.

Sin embargo, no se mencionó el hecho de que cualquier decisión en el reino ultraconservador recae únicamente sobre la familia gobernante Al Saud.

Pompeo se reunie este martes por la noche con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, de quien Khashoggi escribió críticamente para The Washington Post y cuyo ascenso al poder llevó al escritor a entrar en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos.

Con información de La Voz de América

