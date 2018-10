Pompeo llega a México en medio de crisis por caravana de migrantes

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se reúne el viernes con presidente de México Enrique Peña Nieto, mientras sigue en vilo el país ante la avalancha de más de 3.000 migrantes procedentes de Honduras, pese a las advertencias reiteradas de Washington de que no continúen su paso.

Pompeo realizó el jueves una visita a Panamá, donde se conversó con el presidente Juan Carlos Varela y funcionarios de su gobierno. El diálogo se basó en temas como la crisis Venezuela y Nicaragua, donde la inestabilidad política, económica y la falta de derechos han provocado un éxodo.

“(Las autoridades de Panamá) están liderando los esfuerzos en asuntos críticos de seguridad regional, como combatir las drogas y la inmigración ilegal. Les agradecí su defensa de la gente de #Venezuela”, escribió Pompeo en su cuenta en Twitter en que aparece junto a Varela.

Pompeo en México mientras llega la caravana



Está previsto que Pompeo se reúna también con el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el canciller designado del próximo gobierno mexicano Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

El Departamento de Estado informó previamente que la visita busca asegurar el compromiso de EE.UU. con el gobierno de Peña Nieto y con la futura administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en los temas económicos, así como en los retos de seguridad compartidos, y en la disminución de la inmigración ilegal.

La caravana de migrantes sigue siendo un tema álgido entre ambos países, en medio de las advertencias de EE.UU. de desplegar tropas y cerrar la frontera sur si México no toma medidas para contener el paso de grandes grupos de migrantes provenientes desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

El secretario de Exteriores de México, Luis Videgaray, pidió ayuda a la ONU, a través de ACNUR, para procesar los pedidos de refugio políticos de los que buscan instalarse en suelo mexicano.

Muchos de los migrantes sostienen, sin embargo, que el fin de ellos es llegar a EE.UU.

Videgaray dijo el jueves que para su gobierno “la prioridad es atender a los integrantes de la caravana”.

Con información de La Voz de América

