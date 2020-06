Pompeo: «América Latina no tiene mejor amigo que EE.UU. en el Hemisferio Occidental»

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que la administración del presidente Donald Trump trabaja con el compromiso de mantener la estabilidad económica en todo el hemisferio, aunque remarcó que primero hay que “lograr una región de libertad”, especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“Hoy, únicamente la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y estamos trabajando para cambiar estos casos aislados”, comentó el alto funcionario estadounidense durante una intervención telemática en la Washington Conference on the Americas.

“Sin libertad no hay prosperidad económica, no hay progreso social y no hay un futuro mejor para nuestros pueblos”, agregó al respecto.

En esa línea, indicó que el gobierno ha estado trabajando conjuntamente con la Organización de Estados Americanos (OEA) “para ayudar al pueblo venezolano, también para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia e investigar los abusos del régimen de (Daniel) Ortega en Nicaragua”.

También señaló la intención del ejecutivo estadounidense de apoyar a sus ciudadanos en el reclamo de las propiedades expropiadas por los gobiernos de Fidel y Raúl Castro.

El secretario de Estado, aprovechó para elogiar el trabajo que ha estado desarrollando el Grupo de Lima sobre la situación venezolana para discutir, con otros países de la región, una vía de salida para el país.

Pompeo manifestó que los países de América Latina no tienen “mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental” y animó a los gobiernos de estas naciones seguir creando alianzas.

“Compartimos geografía, compartimos fronteras, compartimos el compromiso por la democracia, muchos vínculos con el comercio y el turismo”, subrayó.

Según el alto funcionario estadounidense, “este tipo de estabilidad es crítica en estos tiempos de incertidumbre en el que todos nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19”.

Así mismo, avisó que el “Partido Comunista Chino va a tratar de aprovecharse de la situación económica” para incrementar su presencia en la región.

“Cada país tiene el derecho de escoger con quién hace sus negocios, pero como Secretario de Estado quiero compañías estadounidenses o cualquier otra compañía que haga negocios con total transparencia”, apostilló preocupado por el interés de China en América Latina para desarrollar su tecnología 5G en el sur del continente.

Compromiso de la región contra el terrorismo

Por otro lado, una de las principales preocupaciones del gobierno estadounidense es la incursión de Irán y algunas células terroristas como Hezbolá en América Latina. En el pasado, Pompeo ya avisó que estas organizaciones tienen como objetivo crear una estrategia geopolítica para controlar la mayor parte del hemisferio.

“Hemos convocado en dos ocasiones a los cancilleres de la región con la única intención de buscar estrategias para terminar con las organizaciones terroristas como Hezbolá y el sistema de financiación que han encontrado en la región”, dijo en una clara alusión a la permisividad de Venezuela para que grupos iraníes se puedan instalar y desarrollar sus misiones ahí.

Además, dijo estar “feliz de ver” como países como Paraguay o Argentina han designado a Hezbolá como “organizaciones terroristas”.

Frenar la migración ilegal

En su intervención, de aproximadamente 20 minutos, Mike Pompeo también hizo referencia a los acuerdos de colaboración con México y otros países centroamericanos para hacer frente a los flujos de migración que llegan a las fronteras estadounidenses con la intención de cruzar ilegalmente al país norteamericano.

“Estamos trabajando con México y otros países de Centroamérica para controlar la inmigración ilegal y reajustar el sistema de asilo en Estados Unidos”, concluyó.

Con información de Antoni Belchi / La Voz de América